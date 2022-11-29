برلمانيون يلتقون النائب العام وثمنون دوره بمكافحة الفساد

الوطن| رصد

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب مع النائب العام “الصديق الصور” الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب الصور في العاصمة طرابلس، أثنى خلاله النواب على دور النائب العام في مكافحة الفساد في ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، عبر النواب عن رفضهم المطلق للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه وجميع الوطنيين في المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة، لتحقيق العدالة وسيادة القانون.