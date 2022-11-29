مركز الرقابة يضبط شحنة مشروب (العين) في زليتن

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كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصادرة شحنة من قبل أعضاء الحرس البلدي زليتن محملة بالمشروب الغازي علامة تجارية (العين).

وأوضح المركز أن مفتشي فرع زليتن و من خلال الكشف الظاهري تبين عدم وجود تاريخ الإنتاج والصلاحية على بعض منها.

وأكد المركز أن أثناء التفتيش على الشحنة التي تقدر بحوالي (2108 دستة) لوحظ سهولة إزالة ومسح تاريخ الصلاحية.

وأقاد مركز الرقابة أنه تعتبر الشحنة غير مطابقة للمواصفة القياسية (53) الخاصة بالبيانات التوضيحية على السلع الغذائية المصنعة.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه تمت إحالة الشحنة للحرس البلدي لاتخاد الإجراءات اللازمة.