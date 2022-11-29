الأرصاد الجوية: تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و22 درجة مئوية على جميع المناطق، اليوم الثلاثاء.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، تشهد نشاطا نسبيا للرياح على مناطق الساحل، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، في حين لا تغير في الطقس على باقي مناطق.

وتكون درجات الحرارة على النحو التالي:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا على بعض المناطق.