عبدالعزيز السويحلي: هيئة الأوقاف مارقة لأنها «لم تنعي نائب الغرياني»

وصف المدون المصراتي عبد العزيز السويحلي، الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، برئاسة محمد العباني، بـ”المارقة” لعدم نعيها نائب المفتي غيث الفاخري، الذي وافته المنية الأحد الماضي.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هيئة الأوقاف المارقة تنعى مشايخها غير الليبيين ولا تذكر ببنت شفة نعياً ولا عزاءً لعلماء ليبيا الأجلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والشريعة”، بحسب قوله.

وأضاف:” لكن في الوقت نفسه كرم الله الشيخ غيث بأن لم يذكره أمثال هؤلاء السقط”، على تعبيره.

وتابع:” لا زلنا نكرر إقالة العباني واجب وطني وشرعي”.

وأعلنت دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأحد الماضي، وفاة نائب المفتي غيث الفاخري، في تونس إثر مرضٍ مفاجىء.

ونعى الغرياني في كلمة له، الفاخري، وقال إن مجالسه كانت عامرة يتتبعه تلاميذه أينما حل، و كان صادقاً ناصحاً وقوراً ثابتاً على المبدأ.

أضاف أنه “دفع ثمناً باهظاً بترك الوطن بعدما هجرته آلة القتل والقمع في الرجمة، واضطر للانتقال للعيش في المنطقة الغربية وعاش غريباً بعد عز، و مات غريبا مثل زوجته وابنه وهم شهداء بقول «النبي» صلى الله عليه وسلم” وفق تعبيره.