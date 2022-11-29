المركزي: استقرار الدولار والليرة التركية.. وانخفاض الإسترليني

كشفت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، عن تراجع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.90 دينار أمس، وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 د‫ينار، وسعر اليورو عند 5.07 دينار.

واستقر سعر الريال السعودي 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.50 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، في حين زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.