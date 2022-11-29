الفاضلي: علية القوم والصالحون في طرابلس عرفوا قيمة ومكانة «نائب المفتي»

زعم فتحي الفاضلي الأكاديمي الليبي والمحلل السياسي بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من وصفهم بـ«علية القوم والصالحون» في طرابلس عرفوا قيمة ومكانة «نائب المفتي»، غيث الفاخري، الذي توفي في تونس منذ عدة أيام، بحسب تعبيره.

وقال الفاضلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عرف الصالحون مكانته، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي حزنا على وفاة الشيخ غيث محمود الفاخري، أفراداً وهيئات وجمعيات ومؤسسات. بما في ذلك مفتي الوطن، مفتي الديار الليبية، والمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، واساتذة وشيوخ وعلماء ودعاة في الداخل والخارج وطلبة ومحبين”، وفقا لحديثه.

وأضاف “أعداد هائلة من المؤمنين الموحدين يقيمون الصلاة علي روحه الطاهرة، كلمات تأبين لا أول لها ولا آخر، تغزو العالم الواقعي والعالم الافتراضي، جميعها تشيد بعلمه وصبره وعمله، الجميع أعربوا عن حزنهم لفقدان عالم معلم صابر خدوم مناضل جليل، الشيخ غيث حفظ القرآن الكريم، وتحصل على ليسانس من قسم الشريعة والقانون، وعلى دبلوم الدراسات الإسلامية، ودبلوم الشريعة الإسلامية، وماجستير في الفقه الجنائي، ودكتوراة في السياسة الشرعية. فهو عالم وداعية وأستاذ جامعي”، على حد قوله.

وتابع “هاجر إلى طرابلس فعرف علية القوم قيمته وعرف الصالحون مكانته فتحول من مطارد ومظلوم ومغبون وغريب إلى نائب مفتي الوطن ورئيس هيئة علماء ليبيا، وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخسره من لا يعرف قيمة العلم والعلماء والرجال”، بحسب وصفه.