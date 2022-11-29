موريتانيا .. قرار برفع رواتب الموظفين بمناسبة ذكرى الاستقلال

أعلن رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، رفع رواتب جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين بمبلغ 20 ألف أوقية قديمة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، اعتبارا من فاتح يناير القادم.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني، أكد فيه على سعي الحكومة لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين كفاءة الخدمات العمومية.

وأضاف في هذا الصدد أنه تقرر دفع مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة 10 آلاف أوقية قديمة للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية.

كما أعلن في هذا الإطار عن زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.