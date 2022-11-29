وزير الخارجية الإيطالي: يجب العمل على استقرار ليبيا قبل مواجهة أزمة الهجرة

دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية، أنطونيو تيجاني، إلى العمل من أجل استقرار ليبيا، قبل الحديث حول ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى ضرورة العودة إلى مقاربة حكومات سيلفيو برلسكوني السابقة لإدارة ملف الهجرة، لاتساقها مع رؤية اليسار التي تبناها وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي، بعقد اتفاقيات مع حكومات الدول التي يغادر منها المهاجرون، حسب مقابلة مع جريدة «ليبرو» أمس الإثنين، نشرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» مقتطفات منها.

تيجاني ينتقد الدور الأوروبي في ليبيا

وانتقد تيجاني تعاطي أوروبا مع الملف الليبي، كونها تأخرت كثيرا، ولم تخلق استراتيجية موحدة، في حين «جرّت ليبيا إلى الفوضى باستخفاف»، في إشارة ضمنية منه إلى دور الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في تدخل حلف شمال الأطلسي «ناتو» العام 2011.

واقترح الوزير الإيطالي البدء بالاستثمار في العلاقات ليس مع السلطات الليبية فقط، بل وأيضا الدول الأفريقية جنوب الصحراء، لافتا إلى «حشد القوى الأجنبية في ليبيا» منذ فترة، التي وصفها بـ«الاستعمار الجديد».