شكري خلال لقائه باتيلي يشدد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة

ليبيا – استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري الإثنين عبد الله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أشار إلى أن شكري حرص على تجديد التهنئة للممثل الخاص على توليه منصبه في أول زيارة له إلى مصر، معربًا عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، ومؤكدًا على محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي.

بدوره، عرض سامح شكري الجهود المستمرة التي بذلتها وما زالت تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخرًا لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التشديد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسئولة عن التنفيذ.

وأضاف شكري بأن ذلك يتطلب أيضًا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكدًا في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

ومن جانبه، استعرض باتيلي لجهود والاتصالات التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة في وقت سابق.

كما أعرب باتيلي عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرًا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا الشقيقة.

