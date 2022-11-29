الحويج يشارك في الدورة الـ38 للجنة «الكومسيك» بمدينة إسطنبول التركية

طرابلس 29 نوفمبر 2022 ( وال ) – شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في دورتها الـ38، التي انطلقت أمس الإثنين بمدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال للدول الأعضاء وتستمر ليومين.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد على الفيسبوك جرى خلال أعمال هذه الدورة، استعراض برنامج العمل الخاص بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، المقرر تنظيمها في مجال الزراعة والأمن الغذائية، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، ووضع استراتيجية لتنفيذ التحول الرقمي ومساعدة دول الأعضاء لتنفيدها.

وأكد الحويج في كلمة بالمناسبة أن ليبيا تسعى دائمًا للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة توصيتها وتنفيذ قراراتها في الإطار الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التجارة البينية لدول الأعضاء والعمل على تذليل كل الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري. (وال _ طرابلس)

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