عقيلة صالح: تسمية أصحاب المناصب السيادية سيكون قبل نهاية العام الجاري

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن وجود اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة.

ولفت عقيلة في تصريحات صحفية من القاهرة إلى أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها القانونية وفشلت في أداء مهامها وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين.

وأضاف عقيلة أن لجنة المسار الدستوري المكلفة من مجلسي النواب والدولة والتي اجتمعت على الأراضي المصرية عدة مرات هي المختصة بإنجاز القاعدة الدستورية ولا يحق للمجلسين التدخل في عملها.

وأكد عقيلة أن ليبيا لديها إعلان دستوري انتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض حاليا.

ولفت عقيلة صالح إلى أن هناك تقاربا سيتم خلال الأيام القليلة القادم للتوافق على تسمية أصحاب المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.