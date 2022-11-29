اعتيقة: الحكم القضائي واللجوء للقضاء هو الأصل لكن فوضى المصالح هي التي تحرك المتواجدين بالمجالس

قال المحامي جمعة اعتيقة بشأن الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام إن هذا الملف فيه الكثير من الريبة من حيث التوقيت ومن حيث الغاية، مشيرًا إلى أن منصب من المناصب السيادية واللجوء للقضاء هو حق دستوري لكن الأمر المستغرب هو التوقيت.

اعتيقة أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد: عندما بدأ مكتب النائب العام بالتحرك بشكل فعلي وملموس وكل الناس يلمسونه على أرض الواقع وفتح ملفات فساد ربما هذا ما يثير بعض الريبة حول الموضوع، أنا أخشى الزج بهذا الملف في الصراعات بين مجلس النواب والحكومة والمواطنين بدؤوا يستبشرون بهذه الخطوة على علاتها.

ورأى أن القرار صحيح وتم التعامل معه وفق آليات الاتفاق السياسي ومجلس القضاء الأعلى انتخب النائب العام بأغلبية، وبعد ذلك تم التوافق بين المجلسين، أما الآن أن فينفرد شخصان أو ثلاثة بتقديم طعن وخلق نوع من الحواجز والعراقيل، أمر مستغرب خاصة أن البلاد بحاجة لتغليب المصلحة العامة.

واعتبر أن البلاد في الحقيقة في حالة من الهشاشة والصراع حتى وجوديًا هناك تهديد، لافتًا إلى أن أطراف الصراع لا يدفعها دافع خالص لله بل بعض المصالح والتقديرات وهناك ملفات قادمة يريدون إزاحة صاحب المناصب حتى لا يتعرضون للمساءلة.

كما أردف: نحن لا ندافع عن الصديق الصور لأننا نخشى الملفات، أهلًا بالمعارك والملفات، لا يجوز الاتهام، والحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.

وشدد في الختام على أن الحكم القضائي واللجوء للقضاء هو الأصل، لكن فوضى المصالح هي التي يتحرك منها الكثير ممن يظهرون على الإعلام أو المتواجدين في المجالس، مبينًا أن البلاد في وقت أي اختلال زيادة لن يكون في مصلحة بناء الدولة حتى لو ادعى هؤلاء غير ذلك؛ لأن الجميع أمام معركة الحرب ضد الفساد وهي الأساسية والتي ستحسم مصير ليبيا.