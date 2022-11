البكوش: لتذهب المناصب السيادية وتوافقات النخب للجحيم مقابل المحافظة على حق المواطن بالذهاب للقضاء

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على الطعن المقدم أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين النائب العام.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “هذا ليس منطقيًا ولا موضوعيًا، هناك آراء تقول إنه صحيح والناس تلجأ لحق ضمنته لهم المادة 35 من الإعلان الدستوري، لنعرف من هو الصحيح لجأ الناس لإستخدام حقه المكفول لهم بالقانون المحلي والدولي للقاء، ما المشكلة؟ دع القضاء يقرر، في أي مكان في العالم يقوم رجال القضاء، أحد مستشاري المحكمة العليا يعلق على الفيس بوك بخصوص هذه القضية”.

وأضاف: “أعضاء النيابة يخرجون في وقفة احتجاجية، ضد من؟ ما هو تحت التهديد في ليبيا هو حق الناس في اللجوء لقضاء عادل وليس هناك تهديد لإطلاق كل شخص في ليبيا. الاتهامات والتخمينات ومحاولة التشكيك في نوايا من لجأ للقضاء”.

كما استطرد: “لتذهب المناصب السيادية والتوافقات بين النخب الليبية للجحيم، مقابل المحافظة على حق المواطن الليبي في الذهاب للقضاء، وهذا إذا تخلينا عنه يعني دعوة للناس أن يستخدموا أدوات أخرى غير القضاء ليصل عقيلة والمشري لتوافق ما، نقول للجماعة لا تمشوا للمحاكم”.

