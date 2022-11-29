الأرصاد: أمطار متفرقة خفيفة على مناطق الشمال الليبي

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، تكاثر السحب من حين لإخر على (بعض مناطق الشمال) يتخللها سقوط أمطار متفرقة خفيفة في مجملها.

وحذرت الأرصاد في بيان حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، من احتمال حدوث ضباب خفيف على مرتفعات الجبل الاخضر ، مع نشاط نسبي للرياح على مناطق الساحل في حين لا تغير في الطقس على باقي المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(17-21) مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الغربي، متوقعة إستقرار حالة الطقس مع نهاية الأسبوع على معظم مناطق البلاد.