الدبيبة: منْ يقودون الأجسام الحالية ضاقوا ذرعاً أمام ما حققته حكومتي

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة: إن التشكيك في جاهزية حكومته للانتخابات لن يقبله الليبيون.

وأضاف الدبيبة في كلمته بمؤتمر «المجتمع المدني نحو الانتخابات»: أن الأجسام الحالية لا تمثل الشعب الليبي، وأعلم أن منْ يقود تلك الأجسام قد ضاق ذرعاً أمام ما حققته حكومة الوحدة الوطنية”.

ولفت الدبيبة، إلى أن ما عطل الانتخابات سابقا وحاليا هو قانونها المعيب، مستطردًا:” نحن أكثر حرصاً على إنهاء المراحل الانتقالية ونحترم إرادة شعبنا”.

وأشار الدبيبة، إلى أن أي حوار لا يقود لإنهاء هذه المراحل فهو حوار فاشل وغير مقبول، متابعا:” أنا مستجيب لأي مبادرة تعزز الثقة بين مكونات الشعب الفاعلة وليست السلبية”.

وزعم الدبيبة، أن المبررات المقدمة من الجهات التشريعية لا يمكن القبول بها، فالأجسام الحالية تريد تعطيل الانتخابات ونحن أكثر حرصا من أي حد على الانتخابات” على حد تعبيره.

ونوه بأنه مستعد للحوار مع الجميع دون استثناء، لأن الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات.

وأكد الدبيبة، أن كل مسار غير الانتخابات يعتبر تعطيلا للحياة السياسية، فلا يوجد طريق للاسقرار إلا بالانتخابات والدستور”، على حد قوله.

وتابع الدبيبة:” كل الفاعلين في المجتمع الليبي يمكنهم التعبير عن موقفهم الداعم للعملية الانتخابية، فلا أحد يمثل الشعب الليبي حتى يتحدث باسمه”.

وأفاد الدبيبة بأن استمرار الضغط على جميع الأطراف المعنية رسالة حقيقة للطبقة السياسية المهيمنة على المشهد طوال 11 عاماً”، مستطرداً:” لا تستهينوا بهذا الشعب ولا تستخفوا بقدراته، فهو لا يريد إلا الانتخابات فقد سئم من المراحل الانتقالية”.