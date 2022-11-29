ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 November, 2022

عُقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لقاء بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس المفوضية “عماد السائح”.

وخصص هذا اللقاء لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية الانتخابات، والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة.

واتفق رئيس الوزراء ورئيس المفوضية، على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج ومناشط تساهم في دعم جهود وإجراء الانتخابات.

وفي ختام اللقاء، أكد الدبيبة والسائح جاهزية الحكومة والمفوضية على إجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية، مؤكدين على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.