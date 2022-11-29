نواب يعلنون رفضهم للحملة التي تستهدف الصديق الصور

العنوان – طرابلس

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام الصديق الصور.

وأثنى أعضاء المجلس خلال زيارتهم الصور في مكتبه في طرابلس على دوره ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه وجميع الوطنيين في المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتطرق اللقاء إلى الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.

وتعرض النائب العام الصديق الصور لحملة يقودها الرئيس الأسبق للمجلس الاعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي للطعن في شخصه وفي المؤسسة القضائية.

وكان مجلس الدولة أكد صحة تعيين النائب العام في المستشار الصديق الصور ردا على طعن قضائي تقدّم به 4 أعضاء من مجلس الدولة، بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي.

وقال المجلس في بيان، إن “الصور انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًّا بـ12 صوتًا من أصل 14”.

وأضاف، “كما صوت مجلس النواب على اختياره نائبًا عامًّا ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوا، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت”.

وأشار مجلس الدولة إلى أنه “سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل 2021”.

وكانت الآلية التنسيقية قد أقرت أن “يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية، أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبّي النائب العام ورئيس المحكمة العليا”.

وأوضح المجلس، أن “دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء”.

وشدد على أن مبدأه الأساسي هو “عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها”.

وقبل أيام، تقدّم به 4 أعضاء من مجلس الدولة بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ “غير الدستوري”.