مختار: أي اتفاقية لم يوقعها البرلمان تفتقد للشرعية.. والشرعية المأخوذة من الحكومة لا تعطي أي اتفاقية الصفة القانونية

ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.

مختار وفي حوار مع وكالة”سبوتنيك”، أوضح أن التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا حال تحديد آلية الحوار بين الدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية.

ولفت إلى أن الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تعني تغير المواقف، وأن المجلس لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاآغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.

إلى نص الحوار:

س/ بداية، بشأن النقاش الدائر داخل المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات والاستفتاء على الدستور. هل من توافق على أي مسار داخل المجلس؟

ج/حتى الآن يسيطر التباين والانقسام على المشهد داخل المجلس، حيث يرى فريق ضرورة العمل على القاعدة الدستورية أولًا، ومن ثم المناصب السيادية والذهاب نحو تشكيل الحكومة.

فريق آخر يرى ضرورة الذهاب نحو المناصب السيادية وتوحيد الحكومة ومن ثم الذهاب نحو القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.

س/ وماذا عن اللقاءات المرتقبة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وأهم الملفات التي يناقشها؟

ج/ لم يحدد الموعد حتى الآن ولم تحدد الموضوعات، وكذلك فيما يتعلق بالأعضاء الذين يشاركون هذا الاجتماع، يجري الحديث عن اجتماع مرتقب لكن كافة التفاصيل لم تحدد بعد حتى اليوم، ومن المرتقب مناقشة هذه التفاصيل لاحقًا.

س/ وماذا بعد الاختلاف الحاصل؟ كيف يمكن أن يستقر المجلس على رؤية واحدة؟

ج/ عادة يطرح الأمر للتشاور والنقاش في الجلسات العادية، لكن مناقشة الأمر في الوقت الراهن سيشهد نفس الانقسام، لذلك تجرى بعض الجلسات على مستوى الأعضاء للتوافق حول رؤية واحدة، وقد التقيت قبل أيام بنحو 40 عضوًا من المجلس وتباحثنا حول الأمر من أجل تقريب وجهات النظر.

الجميع يرى ضرورة قيام المجلس بدوره في دعم الاستقرار

س/ بشأن الخلافات التي وقعت مؤخرًا بين حكومة الدبيبة والأعلى للدولة. في أي سياق يمكن قراءة هذا الخلاف بعد التأييد في السابق؟

ج/ في السابق لم يؤيد المجلس الأعلى حكومة الدبيبة، لكن الانقسام الحاصل كان حول حكومة باشاآغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة، لكن التشاور بين المجلسين مؤخرًا والتقارب هدف إلى بحث تشكيل حكومة جديدة واحدة متوافق عليها، وهو ما حقق نتائج إيجابية حتى الآن.

س/ متى يمكن التوافق على تشكيل حكومة جديدة حسب المشاورات التي جرت والبدء في ذلك؟

ج/ يمكن ذلك في حالة واحدة فقط وهي تحديد آلية الحوار بين المجلسين بالتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا، خاصة أن المجلسين يمكنهما الدخول في حالة الحوار في الوقت الراهن، لكن الآلية لم تحدد بعد.

الأمر يتطلب تحديد طبيعة الحوار وعمل اللجان والنتائج وآلية الاعتماد، وحال التوافق عليها فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يكون قريبا.

س/ بشأن المناصب السيادية، هل يستقبل المجلس الأعلى للدولة طلبات ترشح أم تقتصر على البرلمان؟

ج/ وفقًا لاتفاق بوزنيقة تنقسم المناصب إلى قسمين، حيث يستقبل مجلس النواب طلبات لترشح لمناصب سيادية، ويستقبل الأعلى للدولة طلبات ترشح لمناصب أخرى، ويحيل “النواب” طلبات الترشح للأعلى ليختار من بينها ثلاثة، ومن ثم يختار البرلمان أحدهم.

أما الأسماء التي يستقبل مجلس الدولة طلباتها، فإنه يرسل ثلاثة ملفات منها للبرلمان للاختيار من بينها.

س/بشأن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة مع بعض الدولة. ما موقف المجلس الأعلى للدولة منها؟

ج/ وفقًا للاتفاق السياسي، فإن جميع الاتفاقيات يجب أن توقع من مجلس النواب، وهو عرف دولي ووفقًا للمعظم النظم السياسية يجب أن يوقع البرلمان في أي دولة على الاتفاقيات حتى في حالة توقيع رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة فإن أي اتفاقية لم يوقعها البرلمان فإنها تفتقد للشرعية، خاصة أن الشرعية المأخوذة من الحكومة فقط لا تعطي أي اتفاقية الصفة القانونية، خاصة أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات أشار بوضوح إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة يجب توقيعها من المجلس التشريع، وما دون ذلك يطعن في شرعية أي اتفاقية.

س/هناك حديث عن الاستفتاء على الدستور أو الذهاب نحو قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات؟

ج/أعتقد أن القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق بين الأطراف الليبية، من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.

س/ على المستوى العسكري، إلى أين وصل مسار توحيد المؤسسة العسكرية؟ وهل من المرتقب أن نرى ذلك في وقت قريب؟

ج/ في الحقيقة ليس هناك في المنظور أي تقارب بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة إذا ما نظرنا للبناء على مستوى المؤسستين هو مختلف تمامًا، وكذلك فيما يتعلق بالجوانب الجغرافية هي بعيدة جدا ويصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن.

س/ هل يمكن اعتبار النقاش والمشاورات الحالية بين المجلسين هي الأكثر فعالية وإيجابية من حيث النتائج المرتقبة؟

ج/ بالفعل المناخ في الوقت الراهن يؤشر لنتائج إيجابية، خاصة أن الحوار “ليبي –ليبي” مع وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق من الجانبين.

س/ هل تعيق التدخلات الغربية الوصول إلى حل في المشهد الليبي؟

ج/ التدخل الدولي حاضر بشكل كبير على مستويات عدة، ودائمًا البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلمات، وهو ما يجعل التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل الهامة من أجل الاستقرار.

