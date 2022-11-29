المنفي يشارك بأعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد(LCBC).

وترتكز أعمال هذه الدورة المقامة بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حول تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بالإضافة للأمن الغذائي والمائي.

وعقدت الدورة بمشاركة رؤساء دول، النيجر، نيجيريا ،تشاد، إفريقيا الوسطى، الكاميرون.

الجدير بالذكر، تأسست منظمة حوض بحيرة تشاد في 22 من مايو عام 1964، وتضم دول الكاميرون، النيجر، نيجيريا، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيا، ويقع المقر الرئيسي للجنة في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.