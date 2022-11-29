عائلة الطفلة “نعمة” تكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل حادثة الاختطاف

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت عائلة الطفلة نعمة أكرم أحمد البوراوي عن فقدان الاتصال بابنتهم ظهر أمس الإثنين أثناء توجهها إلى الروضة في شارع بيروت قرب مدرسة المنتصر.

وقالت عائلة الطفلة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الطفلة عادت وتم العثور عليها دون ذكر أي تفاصيل.

وأوضحت العائلة أن قوة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وصلت فور نشر مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت عائلة الطفلة نعمة البالغة من العمر (4 أعوام) أن الطفلة كانت متوجهه إلى الروضه على تمام الساعة 12:15 رفقة شقيقها الأصغر منها، وأن شارعهم أمان ومكان الروضه قريب من المنزل.

واستطردت العائلة :”وفقاً لرواية شقيقها قال جاءت سيدة وأخذت نعمة من يدها وذهبت معاها، وهذا ما أجبرنا على فتح محضر بالواقعة”.

وذكرت العائلة، أنه حتى الآن لم يتضح لنا إذا ما كانت عملية خطف أو حادث عرضي، وفي انتظار نتائج التحقيقات من قبل العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية وتفريغ مواد كاميرات المراقبة في بعض المحال التجارية.