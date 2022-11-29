كرانفيل: اليد التركية ستقدم نظام الرعاية الصحية لليبيين

افتتحت “مجموعة كرانفيل” التركية، برئاسة مرتضى كرانفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، المستشفى “الليبي ـ التركي” في مصراتة، كأول مستشفى تركي في ليبيا.

وقال مرتضى كرانفيل، في تصريحات صحفية له بمناسبة افتتاح المستشفى: اليد التركية ستقدم نظام الرعاية الصحية لليبيين من خلال المستشفى.

وأضاف؛ المستشفى سيوفر الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين، وسيديره بالكامل أطباء وممرضات أتراك، وهذا الأول من نوعه في ليبيا، حيث إن الأطباء والإداريين الأتراك سيُساهمون في دعم البنية التحتية الصحية في ليبيا.