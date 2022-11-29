قزيط: نستبعد حل أزمة ليبيا بعد التقارب المصري التركي

الوطن| رصد
استبعد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، حدوث أي تغير في المشهد الليبي نتيجة تحسن العلاقات بين مصر وتركيا.
وقال قزيط في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الليبية بلغت قدرا كبيرا من التعقيد بسبب تزايد التدخل الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، ومن الصعب تصور حل كل هذه الأزمة عبر أي تفاهمات ثنائية.
وأضاف قزيط أن الأزمة “لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة، والأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين”.
وأوضح أن إدارة العلاقات ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة والمتقاطعة أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها.
ولفت إلى أن البعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا يثير شهية المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيدا.
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