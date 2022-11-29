قزيط: نستبعد حل أزمة ليبيا بعد التقارب المصري التركي

الوطن| رصد

استبعد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، حدوث أي ‏تغير في المشهد الليبي نتيجة تحسن العلاقات ‏بين مصر وتركيا.‏

وقال قزيط في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الليبية بلغت قدرا كبيرا من التعقيد بسبب تزايد التدخل ‏الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، ومن الصعب تصور حل كل هذه الأزمة عبر أي تفاهمات ثنائية.

‏وأضاف قزيط أن الأزمة “لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي ‏مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة، والأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين”.

وأوضح أن إدارة العلاقات ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة ‏والمتقاطعة أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي ‏تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها.

ولفت إلى أن البعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق ‏كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا يثير شهية ‏المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيدا.