استقالة عضوين من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

أعلن عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “عبد الرحمن هابيل” تقديم استقالته من منصبه لمكتب رئيس مجلس النواب.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية إن عضو مجلس إدارة المركزي “محمد المختار” تقدم هو الأخر في وقت سابق باستقالته لمجلس النواب

ومن جهته نفى عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث في تصريح له نبأ استقالته من مجلس إدارة المصرف.

وأفادت مصادر إعلامية أن مجلس الإدارة أصبح حاليا مكون من ثلاثة أعضاء فقط، بالإضافة إلى عضو رابع بصفته وكيل وزارة المالية “مختلف عليه”، يشغله شرقاً مراجع غيث وغرباً السيد أبوبكر الجفال، وفي حال استقال عضو آخر من الثلاثة أعضاء الرئيسين يسقط بالقانون مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاستحالة اكتمال النصاب القانوني في المجلس.

وفي تعليقه على أخبار الاستقالة من إدارة المجلس قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة “إن التشظي هو حال مصرف ليبيا المركزي منذ سنة 2014 إدارة تعمل بمفردها شرقاً وغرباً وأن استقالة بعضهم أو جلهم لا تؤثر بالأخص لإنهم لا يعملون بقانون إدارة المصرف رقم 1 لسنة 2005 والذي ينظم عمل مصرف ليبيا المركزي وأن هذه الاستقالات لا تؤثر إلا في حالة وجود إدارة موحدة تحت محافظ واحد ومجلس إدارة واحد“.

وأضاف بن شرادة أن مجلس الدولة والنواب يعمل على تغيير المناصب السيادية في أسرع وقت

وتابع بن شرادة أن المركزى اليوم هو من يقوم بوضع الترتيبات المالية للسلطة التنفيذية ويتحكم في أذونات الصرف والمرتبات واستيراد السلع والأدوية وبهذا الشكل هذه المؤسسة لاينطبق عليها اسم مصرف ليبيا المركزي، وأن مايقوم به الصديق الكبير لا يوجد في أي مصرف مركزي في العالم ، وأن مصرف ليبيا المركزي يعتبر سلطة كباقي السلطات الموجودة .