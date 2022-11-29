الصغير يؤكد على صحة وسلامة إجراءات تعيين الصديق الصور نائبًا عامًا

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أكد رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير، اليوم الثلاثاء على صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف.

وأوضح الصغير خلال لقائه الصديق الصور، أن إجراءات تعيين الصور لاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية.

وأشاد رئيس اللجنة بالخطوات التي اتخذها النائب العام في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد.

وأكد الصغير على تعويلهم التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الانجرار وراء قضايا كيدية وسياسية عانى الليبيين مرارتها سابقاً.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم في السابق إقحام القضاء وهيئاته في مناكفات سياسية وأطماع فئوية وفردية ضيقة غرضها الآن محاولة حماية من تطالهم تحقيقات وملفات الفساد.

وأثنى على الوقوف في وجه عدد من المحاولات لنهب المال العام خاصة في ظل عدم خضوع حكومة الوحدة المنتهية الولاية لأي اجراءات رقابية من السلطة التشريعية.

ولفت الصغير إلى الدور الاستثنائي والفعال الذي يقوم به النائب العام بصورة خاصة والجهاز القضائي بصفة عامة في ظل ظروف الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية.

واتفق الجانبان على المضي قدماً في التعاون البنّاء الجاري بين السلطتين التشريعية والقضائية.