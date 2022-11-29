«الصغير» و«الصور»: القضاء لن ينجر وراء مناكفات سياسية تهدف لحماية الفاسدين

التقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، الهادي الصغير، بالنائب العام ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار، الصديق الصور، مشددين على أن القضاء لن ينجر وراء مناكفات سياسية تهدف لحماية الفاسدين.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب: “تناول اللقاء تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يضمن أدائهما لمهامها المناطة بهما مع الحفاظ على استقلالية كل منهما”.

وأضاف البيان “أكد الصغير خلال اللقاء على الدور الاستثنائي والفعال الذي يقوم به النائب العام بصورة خاصة والجهاز القضائي بصفة عامة في ظل ظروف الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية”.

وأشاد بالخطوات الجادة التي اتخذها النائب العام والمحامون العامون ووكلاء وأعضاء النيابة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد والوقوف في وجه العديد من المحاولات لنهب المال العام خاصة في ظل عدم خضوع حكومة الوحدة المؤقتة لأي إجراءات رقابية من السلطة التشريعية.

وشدد على صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف، ولاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية.

وأكد الصغير والصور على تعويلهما التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الانجرار وراء قضايا كيدية وسياسية عانى الليبيين مرارتها سابقاً عندما تم إقحام القضاء وهيئاته في مناكفات سياسية وأطماع فئوية وفردية ضيقة غرضها الآن محاولة حماية من تطالهم تحقيقات وملفات الفساد، وأختتم اللقاء بالاتفاق على المضي قدماً في التعاون البنّاء الجاري بين السلطتين التشريعية والقضائية.