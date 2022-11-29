الخارج عن إرادتها..المالية تعتذر للشعب الليبي عن تأخر مرتبات أكتوبر 2022

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، عن التأخير الخارج عن إرادة وزارة المالية فيما يتعلق بمرتبات شهر أكتوبر 2022م

وأكدت الوزارة في بيان اعتذار للشعب الليبي، حرصها والتزامها التامين على الانتظام بصرف المرتبات حسب الآجال المحددة قانونا.

وأضافت وزارة المالية أنها تبذل العناية والاهتمام لأنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية وتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن جدول المرتبات الموحد.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ مباشرة أعمالها في أبريل 2021م امتهنت مبدأ الالتزام بصرف المرتبات في حينها، وهي ماضية قدما في هذا النهج دون تأخير وتعطيل أو مماطلة.