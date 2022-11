حكومتنا: الأسبوع المقبل موعد تسليم بطاقات دفع أموال منحة الطلبة

ليبيا – عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب اجتماعًا مع القائمين على تنفيذ المشروع الوطني لمنحة الطلبة.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، أكد أن المعنيين من الوزارة ومصرف الجمهورية ناقشوا مع القيب الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن المنحة بعد وصول البطاقات الإلكترونية الخاصة بها.

ووفقًا للبيان، فقد جرى الاتفاق على البدء الفعلي في تسليم البطاقات مطلع الأسبوع القادم.

