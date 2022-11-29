مقتربا من حاجز 5 دنانير.. استقرار الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الثلاثاء مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار وهو نفس سعر أمس الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

كما ثبت سعر اليورو عند 5.07 دينار وهو نفس سعر أمس، فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.9 دينار أمس.

وثبت أيضا سعر الريال السعودي عند 1.3 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار مقابل، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقارنة بسعر أمس 1.5 دينار.

ولم يطرأ تغير على الليرة التركية حيث ثبتت عند مستوى 0.26 دينار.