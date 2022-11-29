ينقذ 500 مهاجر قبالة شواطئ طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام اللواء طارق بن زياد فصيل التحري والقبض في طبرق بإنقاذ قارب هجرة قبالة شواطئ طبرق الشرقية على متنه 500 مهاجر من بينهم نساء وأطفال.

وقامت الجرافة إنقاذ 7 التابعة لشركة الإنقاذ البحري بجر القارب الذي يحمل المهاجرين من جنسيات سورية ومصرية إلى ميناء طبرق التجاري.

وتم إنزال المهاجرين بإشراف اللواء طارق بن زياد وبحضور عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إلى رصيف الميناء وتقديم المياه والطعام لهم ومعاملتهم معاملة إنسانية قبل ترحيلهم عن طريق مركز الهجرة إلى الحدود المصرية.

وأكد المهاجرين أنهم في طريقهم إلى أوروبا وأنهم قادمين من مصر وبعضهم من المدن الليبية وأنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة إلى عصابات الهجرة التي وعدتهم بنقلهم إلى أوروبا خلال 5 أيام.

وقال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية لـ”أخبارليبيا24″ :”نطالب الجهات الأمنية والقوات المسلحة بضرورة سرعة القبض على عصابات التهريب والتحري على القارب ومصادرته”.

واستغرب بوالخطابية خلال تصريحه هجرة الكثير من الأطفال والنساء في هذا القارب، مؤكدًا أنها رحلة الموت.

ودعا الجهات المسؤولة معاقبة المهربين باشد العقوبات التي ينص عليها القانون للمتاجرة بالبشر وتعريض حياة المهاجرين للخطر مقابل جني الأموال الطائلة.