السلاك: اجتماع القاهرة قد يحسم القاعدة الدستورية

قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، محمد السلاك، إن الاجتماعات الليبية في القاهرة اليوم بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ستناقش ملفات المسار الدستوري والسياسي والتنفيذية أيضا، واستكمال ما تم إنجازه في القاهرة.

وأضاف السلاك، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أنه جرى سابقا التوصل إلى أكثر من 90 % من القاعدة الدستورية، فيما يتبقى تتويج النتائج بالتوافق حول النقاط الخلافية، والخروج بقاعدة دستورية توافقية تحكم انتقال السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

وأوضح السلاك أن حسم الملف التنفيذي بات ضرورة في ظل الانقسام الحالي، مع الحاجة الماسة لسلطة واحدة يمكنها الإشراف على الانتخابات، مشددا على أن الملف التنفيذ والدستوري يأتيان في مقدمة الأولويات في المرحلة الراهنة والاجتماع الحالي في القاهرة.

وأكد السلاك ضرورة العمل بالتوازي على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وأن الأسرة الدولية والأطراف الليبية تأكدت من عدم إمكانية أي من الحكومتين قيادة الوضع في ليبيا إلى مرحلة الاستقرار أو الإشراف على الانتخابات.

وشدد على ضرورة تحديد الآلية من أجل تشكيل الحكومة عبر جدول زمني محدد وعدم ترك المدى الزمني دون تحديد من أجل حسم الملف عبر التوافق بين المجلسين.