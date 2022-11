المستشار صالح: انفراجة في حل الأزمة السياسية قبل نهاية العام الحالي

ليبيا- توقع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحقق تقارب كبير مع مجلس الدولة الاستشاري وانفراجة في ملف حل الأزمة السياسية قبل نهاية العام الحالي.

المستشار صالح دعا بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” جامعة الدول العربية إلى التدخل لحل الأزمة.

وأضاف المستشار صالح: إن هذا التدخل كان معول عليه منذ البداية إلا أن ظروف خارجة عن إرادة الجامعة نتيجة التدخلات الأجنبية حالت دون تمكنها من القيام به.

