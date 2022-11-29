المنفي: نتمنى أن تلعب دول بحيرة التشاد دورًا مهمًا في أمن حدود ليبيا

الوطن|رصد

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في كلمته في مؤتمر أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد (LCBC)، إن ليبيا تأمل أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدودها الجنوبية.

وأضاف المنفي في كلمته: “الطبيعة الخاصة لمنطقتنا تستوجب تلازم المسارات التنموية مع المسارات الأمنية والسياسية، وذلك للأثر البالغ الذي تتركه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مجتمعاتنا وخصوصا طبقة الشباب والتي ربما وجدت في الهجرة غير النظامية والانخراط في العنف والجريمة المنظمة التعبير الوحيد عما تواجهه من تقلص في نافذة الأمل وانعدام الفرص في العيش الكريم ضمن حدود هذه المنطقة وفي أغلب مناطق قارتنا الأفريقية، عليه فإن العمل على إنجاز الأهداف التنموية فيما يتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم أمر لا بديل عنه ولا مناص منه”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي موقف ليبيا الثابت من ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية والدول المتضررة من الهجرة والجريمة العابرة للحدود بمسؤولياتها، وأنها تفي بالتزاماتها لدول ومنظمات منطقتنا للحد من هذه الظواهر الهدامة لمجتمعات ومجتمعات دول الوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.

وأشار المنفي إلى أن التحديات التي تواجه منطقة حوض بحيرة تشاد هي تحديات كبيرة، قائلًا: “على صعيد الأمن الغذائي، تمثل موجات الجفاف وانحسار منسوب المياه التحدي البيئي الأكبر لمنطقتنا وذلك بالنظر إلى الاعتماد الكبير عليها في قطاعي الرعي والزراعة الذي يمثل شريان الحياة لمجتمعات المنطقة، داعيًا دول الحوض الانخراط في البرامج الدولية التي توفرها المنظمات الدولية والدول المانحة للوصول إلى هذا الهدف، وإلى إدماج وتكامل خطط التنمية للبنى التحتية للري والإنتاج الحيواني في دول حوض بحيرة تشاد بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمياه البحيرة.