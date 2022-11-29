رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب والنائب العام يتفقان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية

بحث رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب “الهادي الصغير” والنائب العام – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ” الصديق الصور”، تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية ، بما يضمن أدائهما لمهامها المناطة بهما مع الحفاظ على استقلالية كل منهما .

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب فقد أكد النائب “الهادي الصغير” خلال اللقاء على الدور الاستثنائي والفعال الذي يقوم به النائب العام بصورة خاصة والجهاز القضائي بصفة عامة في ظل ظروف الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية ، مشيداً بالخطوات الجادة التي اتخذها النائب العام والمحامون العامون ووكلاء وأعضاء النيابة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد والوقوف في وجه العديد من المحاولات لنهب المال العام .

وشدد الصغير على صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف ، ولاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح بليحق أن رئيس لجنة العدل والمصالحة الهادي الصغير والنائب العام الصديق الصور أكدا خلال اللقاء على تعويلهم التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الانجرار وراء قضايا كيدية وسياسية عانى الليبيين مرارتها سابقاً عندما تم إقحام القضاء وهيئاته في مناكفات سياسية واطماع فئوية وفردية ضيقة غرضها الان محاولة حماية من تطالهم تحقيقات و ملفات الفساد ، كما تفاقا على المضي قدماً في التعاون البنّاء الجاري بين السلطتين التشريعية والقضائية.