وزير مالية الدبيبة: تأخير المرتبات خارج عن إرادتنا ونعتذر لليبيين

قدم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة عبدالحميد الدبيبة، اعتذارًا لليبيين عن تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي.

وقال المبروك، في بيانه، إن التأخير كان خارجًا عن إرادتنا، ووزارة المالية حريصة على الانتظام في صرف المرتبات حسب الآجال المُحددة قانونًا.

ولفت البيان، إلى أن وزارة المالية تبذل العناية لإنهاء عمليات المطابقة للموظفين وتطبيقرأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن جدول المرتبات الموحد.

وكانت وزارة المالية ، أعلنت قبل يومين، صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة.

وقالت الوزارة، إنه من المتوقع أن تكون مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي، وفق قولها.

وأكدت الوزارة، أنها مستمرة في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، ومستمرة في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة.