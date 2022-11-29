الدبيبة يؤكد دعمه لأي مناشط تدعم إجراء الانتخابات

العنوان- طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء دعمه لعقد أي مناشط تدعم حلم الليبيين في إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وكافة الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية.

وأشاد الدبيبة في الجلسة الافتتاحية الخاصة بأعمال مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات بالمحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية وتنسيقها الفني مع المفوضية العليا للانتخابات، التي تؤكد جاهزية الحكومة والمفوضية.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية أن هذا المؤتمر لديه محور واحد وهو الانتخابات، وسيعرض خلاله عدد من الأوراق التي تهدف لوضع برنامج، وآلية عمل لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العمل بهذا الاستحقاق الوطني.

ويشارك في مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات حوالي 96 منظمة مجتمع مدني من كافة المناطق الليبية وما يزيد عن 51 ناشط مدني.

وسيقدم خلال هذا المؤتمر 24 ورقة بحثية تهدف جميعها إلى تنظيم دور المجتمع في دعم الانتخابات وتنظيم مهامها.