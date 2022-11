زينينغا: لا بد من انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة واحتكار الدولة الليبية للسلاح

ليبيا- قدم “رايزدون زينينغا” نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية عرضًا للتحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن.

بيان صحفي صدر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا التقديم جاء خلال مشاركة “زينينغا” في ورشة عمل نظمها مركز العمليات المشتركة حول احتكار الدولة للسلاح في ظل انتشار الأسلحة وامتلاكها من قبل جهات حكومية وأخرى غير رسمية.

ووفقًا للبيان، شدد “زينينغا” على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة، فهي وحدها يعود لها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة، بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون مجددا دعم البعثة المستمر للجهود الليبية لإصلاح أجهزة الأمن.

ونبه “زينينغا” لأهمية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.

