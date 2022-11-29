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المصراتي: اللافي يضلل الناس بتسليطه الضوء على قضايا “تافهة”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة الولاية وليد اللافي هو مظلل ويتستر على فضائح منتهية الولاية بتسليطه الضوء على قضاياتافهة

وقال المصراتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في قصة خطف بوعجيلة مسعود، شغلت الناس بضحى ومكس وروان والروابش اللي تلقط فيهم أنت و صفحاتك التافهة“.

وأضاف الكاتب الصحفي: “توا بعد ما انحسمت كارثة البرومات وانفضحتوا ماعندكم الا تجيبو هيفاء وهبي وخلاص و متع ليبيا فقط ينشر، عاجل: سقوط فستان هيفاء وهبي شاهد قبل الحذف!!”.

الوسوم

#برومات البوتاسيوم ليبيا محمود المصراتي وليد اللافي

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الوطن الليبية

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