مجلس النواب يبحث تنفيذ خطط الانتقال للإدارة الرقمية لمواكبة التطور

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعا دورياً مع مُدراء الإدارات والمكاتب بالديوان لمناقشة سير العمل في كافة الإدارات والمكاتب.

كما ناقش المصري تنفيذ الخطط الموضوعة للربع الأخير من العام الجاري، وتناول خلال الإجتماع وضع خطط مُستحدثة لتطوير العمل بالإدارات والمكاتب من خلال الانتقال الكامل إلى الإدارة الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الإدارة.

كما وجه رئيس ديوان المجلس مُدراء الإدارات والمكاتب بإعداد الخطط المستهدفة لجميع الإدارات والمكاتب للعام المُقبل 2023.م، وذلك وفق إيجاز صحفي للمجلس.