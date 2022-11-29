للجهات التي أنهت عملية المطابقة..الصحة تعلن الشروع في تنفيذ المرتبات الموحدة

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء أنها ستشرع في تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها ذات الذمة المالية المستقلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التنفيذ سيكون للجهات التي أنهت عملية المطابقة، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، وسيجري تنفيذ الجدول لباقي الجهات تباعًا في ديسمبر القادم.

وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي للجهات التابعة لقطاع الصحة، يأتي نتيحة لعدم استكمال إجراءات المطابقة.

وأضافت أن جميع التعاملات بين وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بقطاع الصحة، تسري بشكل جيد وبتنسيق كامل بين الطرفين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد سيشمل كل العاملين بقطاع الصحة دون أي استثناء.