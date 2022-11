النائب العام: برومات البوتاسيوم رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات وسيتم قفلها

ليبيا – كشف النائب العام الصديق الصور نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا ويؤكد وجودها في 27 موقعًا مختلفًا في ليبيا.

الصور وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن برومات البوتاسيوم رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات.

ونوه إلى أن مادة برومات البوتاسيوم عثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.

الصور نبه إلى أنه سيتم قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

