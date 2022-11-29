النيابة العامة تأمر بحبس موظفين بمصرف الصحاري بجنزور

أمر وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس بحبس موظفينِ اثنين بمصرف الصحاري جنزور و ذلك بمخالفتهما للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.

وأكد مكتب النائب العام أن المتهمينِ قد قاما بتنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة و ذلك بإسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليونَ دينار من أموال المصرف عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.