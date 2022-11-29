اللافي: الرئاسي عازم العمل لاستكمال مسار المصالحة

العنوان – طرابلس

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، عزم المجلس في مواصلة العمل لاستكمال مسار المصالحة، لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.

وأضاف اللافي خلال مشاركته في المؤتمر الشبابي الوطني، الذي عقد بمدينة سبها، تحت شعار “شباب ليبيا متحدين من أجل المصالحة الوطنية” عبر تقنية الفيديو، انه سيتم فرز قيادات من الشباب لقيادة ملف المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

وأشاد النائب، بالدور الأساسي للشباب الليبي، من خلال منبر يمكنهم من التواصل والتنسيق بصورة تؤدي إلى المساهمة في ترميم النسيج الاجتماعي.

وشدد اللافي على ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وتنظيم الجهود للمساهمة بصورة فعالة في إنجاز هذا المشروع المهم والمصيري.