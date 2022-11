ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيية بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء قادة محاور عملية البنيان المرصوص، كلًا من مختار الجحاوي، وصلاح القذافي، وعثمان عيسى وعلي اشتيوي ومحمد خليل ومفتاح أبو ليفة.

اللقاء بحث بحسب مكتب إعلام الدبيبة استعدادات إحياء الذكرى السابعة لتحرير مدينة سرت.

