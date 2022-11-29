مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي يجري ورشة عمل باستضافة المحامي العام

أجرى مركز التدريب والتطوير بمديرية امن بنغازي ورشة عمل باستضافة المحامي العام فوزي الكزة، حيث شارك فيها المتدربين بأمرة رئيس مركز التدريب والتطوير عميد دكتور خالد الفائدي بحضور وكلاء النيابة العامة.

ورحب المحامي العام بالحضور مؤكدا على أهمية المركز في تعليم وصقل المهارات والقدرات في الإسهام رفقة النيابة العامة لتحقيق المصلحة العام، مشيراً إلى أن جل الملاحظات التي تسجل على مأموري الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال.

وتناولت الورشة بعض الملاحظات الجوهرية من قبل وكلاء النيابة العامة في محاضر الاستدلال المحالة إلى إليهم، حيث طرحت كافة الأسئلة والاستفسارات والعراقيل التي تواجد مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال من جانب المتدربين وتمت الإجابة عليها.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التدريبية والأكاديمية لدورة الدبلوم المعتمد لمهام مأمور الضبط القضائي.