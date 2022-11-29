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اتحاد غرف التجارة يبحث تقوية الاقتصاد الليبي في حفل عشاء مع سفراء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عشاء، حضره السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”، و عدد من سفراء وممثلي الدول الصديقة والشقيقة لليبيا.

ويأتي ذلك وفق إيجاز صحفي للاتحاد،  على هامش انعقاد منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية الفرنسي، حبث شارك في المنتدى ممثلون عن الاتحاد العام للغرف والحكومة ووزارتي الصحة والاقتصاد وبعض رجال الأعمال.

وقد أتاح هذا العشاء المجال أمام الحاضرين لعقد اللقاءات والمشاورات حول توطيد التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز فرص تقوية الاقتصاد الليبي عبر تسهيل حركة رجال الأعمال والمواطنين الليبيين، من خلال السعي إلى رفع الحظر على الطيران، وتقديم كافة التسهيلات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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