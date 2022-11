السلامي: التقاطعات الدولية والإقليمية تعرقل إيجاد رؤية واضحة للبعثة الأممية لحل الأزمة الليبية

ليبيا – قال مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الزيتونة إنَّ اللقاء بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي ووزير الخارجية المصرية سامح شكري يكشف عن أن هناك رؤية متطابقة بأن يكون هناك جهود دولية لحل للأزمة الليبية ودور فاعل للبعثة الأممية.

السلامي وفي حديثه لبرنامج “وراء الحدث” الذي بث على قناة “الغد”، أشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري يريدان الاستمرار في السلطة، وهناك نوع من المراوغة منهما.

وأضاف أنَّ التقاطعات الدولية والإقليمية تعرقل إيجاد رؤية واضحة للبعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.

