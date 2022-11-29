الزياني.. أول ليبي يحصل على جائزة التميز العربي في البحث العلمي

كرمت الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال الأكاديمي الليبي الدكتور عبد الكريم الزياني أستاذ الإعلام المشارك بجامعة أم القيوين بدرع التميز للعام 2022.

وتلقى الأكاديمي الليبي والأستاذ بجامعة أم القيوين في الإمارات عبد الكريم الزياني دعوة رسمية من الرابطة العربية لعلوم الاتصال بيروت والجامعة اللبنانية، لتكريمه بجائزة التميز في البحث العلمي لسنة 2022.

ويعتبر الزياني أول أكاديمي ليبي يحصل على هذه الجائزة المهمة، التي تأتي ضمن سلسلة من الجوائز التي تحصل عليها في إطار بحوثه المختلفة في مجال الإعلام والاتصال.

ويعتبر الزياني من أبرز الوجوه الإعلامية الليبية التي أشرفت على عدة مؤسسات إعلامية ليبية وعربية بالإضافة إلى تدريسه الجامعي في ليبيا وفي منطقة الخليج.

وقالت رئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال الدكتورة مي العبدالله في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الدكتور عبد الكريم الزياني صاحب تجربة كبيرة ومتنوعة في البحث العلمي وإنتاجه البحثي كثيف جدا بمختلف اللغات وله تجربة أكاديمية مميزة بالإضافة إلى أنه فاعل جدا في الرابطة وضمن مجلسها الإداري وجرى تكريمه بناء على تجربته وفاعليته حيث يكون.

وبينت الدكتورة مي أنه يتم اختيار الأساتذة المكرمين بعد دراسة السيرة الذاتية والتجربة الأكاديمية والبحثية ومدى الفاعلية في الرابطة.

وأوضحت الدكتورة مي أنه يجري أولا طلب الترشيح ثم دراسة السيرة الذاتية الخاصة بالمترشحين ثم يتم طلب التزكية من بلدهم حيث أن الرابطة لديها هيئات إدارية في كل الدول العربية ومنسق أو إثنين في كل دولة عربية يلتزمون بتنظيم نشاطات في بلادهم وتنسيق نشاطات مشتركة وندوات عن بعد أو حضوريا.

وأشارت الدكتورة مي إلى أن الرابطة تنظم سنويا مؤتمرا يشارك فيه عدد كبير من المتداخلين وعادة ما يكون في نهاية نوفمبر من كل عام وخلال هذا المؤتمر يتم تكريم باحث متميز من العالم العربي حيث يتم منحه درع التميز في البحث العلمي والذي حصل عليه الدكتور عبد الكريم الزياني هذا العام.

وأكدت الدكتورة مي أن الرابطة تم إنشائها عام 2014 وكرمت حتى الآن ثمانية باحثين في ثمانية مؤتمرات أولهم كان من الأردن وهو الدكتور صالح أبو إصبع ثم من العراق الدكتور هاشم حسن والدكتور عبد الرحمن الشامي من اليمن والدكتور عباس صادق من السودان ومن الجزائر الدكتور صادق رابح والدكتورة هدى عدره من لبنان.

ولفتت الدكتورة مي إلى أن الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال تضم عددا كبيرا من الأساتذة بعضهم ملتزمين وعددهم 200 عضوا تقريبا والبقية أصدقاء وبينت أن الفرق بين الفئتين أن الأصدقاء لا يلتزمون باشتراك سنوي وحضور لكنهم موجودون في مجموعات الرابطة وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الدكتورة مي أن الرابطة مؤسسة بحثية تضم باحثين من مختلف الدول العربية الحاصلين على درجة الماجستير فما فوق في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية ويهتمون بقضايا الاتصال والتواصل حيث أن الرابطة منفتحة على عدة تخصصات وليس الإعلام فقط.

وأكدت الدكتورة مي أن الرابطة هي شبكة يستفيد منها العضو للتواصل مع بقية الباحثين وهذا العام كان للرابطة تواصل مع شبكات أخرى من مختلف الدول كما عقدت اتفاقات مع مراكز بحوث وجامعات مختلفة حيث تتم التوأمة معهم في مجال البحث العلمي.

ولفتت الدكتورة مي إلى أن الرابطة أصدرت إلى الآن حوالي 12 كتابا يتضمن أعمالا بحثية جماعية و35 عددا من مجلة الاتصال والتنمية بينهم كتاب حديث حول الصحافة الورقية اليومية في الدول العربية والذي شارك فيه باحثين من 10 دول كما أن هناك كتابا حديثا آخر سيتم توقيعه في معرض الكتاب الذي يجري افتتاحه السبت القادم في لبنان.

يشار إلى أن الدكتور الزياني، ولد في طرابلس ليبيا 1971، وحصل على الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة Stendhal، Grenoble 3 فرنسا 2007. ثمّ التحق بكلية الفنون والإعلام بجامعة “الفاتح” سابقا -طرابلس حاليا- عمل بها حتى 2011.

وساهم الدكتور الزياني في تأسيس قسم الإعلام بجامعة ناصر الأممية 2001 كما ساهم في تأسيس قسم الإعلام بجامعة المرقب بمدينة زليتن 2002 وشغل منصب نائب المدير التنفيذي لمشروع تطوير الهيئة العامة للإذاعات الجماهيرية والمشاريع المكملة لها التابع لمجلس الأمن الوطني الليبي 2008 كما عمل مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية 2009 وعُين مديرا لقناة البديل الفضائية الليبية (قناة حكومية) 2010 وعمل ضمن فريق الإعلام الخارجي الليبيّ سنة 2011.

وغادر الدكتور الزياني ليبيا إلى مملكة البحرين واشتغل فيها بالتدريس حيث عمل في جامعة البحرين عام 2012، بقسم الإعلام والسياحة والفنون حتى 2019 وانتقل بعدها للعمل في الجامعة الأهلية بمملكة البحرين 2020، ويعمل الزياني الآن أستاذا مشاركا بكلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين الإماراتية منذ 2021.

واضطلع بدور عضو هيئة تحرير في مجلات علمية دولية محكمة عربية ودولية.

وأصدر الدكتور الزياني أربعة كتب، كما حصل على عدّة أوسمة وتكريمات من جهات عديدة حيث تمّ تكريمه بوسام الإبداع، مركز الميدان للتدريب والاستشارات، ليبيا، 2014 كما تم تكريمه بوسام التفوق، الجمعية الوطنية لرعاية الشباب، ليبيا، 2008 وتحصّل على جائزة أفضل بحث علمي باللغة الإنجليزية في المؤتمر الدولي الاتصال والاعلام ICMC بجامعة أبو ظبي 2018 كما نشر أكثر من 35 دراسة علمية محكمة في مجال الإعلام والاتصال. وشارك بدراسات علمية في العديد من المؤتمرات الدولية المحكمة في مجال الإعلام وعلوم الاتصال في أمريكا وبريطانيا وإسبانيا واليونان ومصر والبحرين والأردن وتونس ولبنان والأمارات العربية المتّحدة.