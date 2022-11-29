الدبيبة: أصوات التشكيك مكشوفة وقادرون على إجراء الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن التشكيك في جاهزية الحكومة والمفوضية أصبح تحركاً مكشوفاً، ولن يقبله الليبيون الذين ينتظرون “إجراء العُرس الانتخابي”.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمة له عقب لقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح أنه حريص على إنهاء المراحل الانتقالية، لأنه لا طريق إلا الانتخابات والدستور.

وأشار إلى أن ما أعاق العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات المعيب وهذا ما أكده رئيس المفوضية نفسه.

وفي تعليق على الخلافات السياسية في ليبيا قال رئيس حكومة الوحدة “إن الأجسام الحالية لم تعد تمثل الشعب الليبي، فهي تقاوم إرادته وتستخف به، وما تسعى له هو خدمة مصالحها من خلال التمديد عبر اختراع مسارات موازية يرفضها كل الشعب الليبي، كل مسار موازٍ هو تعطيل للحياة السياسية واختطاف لحق الشعب في التغيير ومحاولة لإنهاء سلمية العملية السياسية واستبدالها بمراحل الانقسام والحرب”.

وأكد الدبيبة والسائح في ختام لقائهما على جاهزية الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية، مشدديْن على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.