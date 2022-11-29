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حمودة: زيارة رسمية للدبيبة والكبير وشكشك إلى تونس الأربعاء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعلن الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حمودة، عن زيارة رسمية مرتقبة للدبيبة إلى تونس، الأربعاء.

وقال حمودة، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إن الدبيبة تلقى دعوة رسمية من الرئيس التونسي “قيس سعيّد”.

وأشار إلى أن الدبيبة سيكون برفقته وفدٌ مكوّنٌ من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.

وفيما يتعلّق بجدول أعمال الزيارة، أوضح حمودة، أنها ستتناول مجموعةً من الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخصّ البلدين.

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الدبيبة تونس قيس سعيد ليبيا محمد حمودة

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الوطن الليبية

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