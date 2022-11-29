الدبيبة والسايح: الحكومة والمفوضية جاهزتان لإجراء الانتخابات

التقي عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بمقر المفوضية اليوم الثلاثاء.

وخصص اللقاء، لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية الانتخابات، والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

واتفق الدبيبة والسايح، على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج ومناشط تساهم في دعم جهود وإجراء الانتخابات.

وفي ختام اللقاء، أكد الدبيبة والسايح، جاهزية الحكومة والمفوضية على إجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية.

وشدد الدبيبة والسايح، على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين، وفقا للبيان الصادر.